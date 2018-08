Ouders die bezorgd zijn om hun kinderen op kamp, het is niets nieuws. De KSA Gent-Sint-Pieters last zelfs aparte Facebookmomenten in. Zodat ouders heel precies kunnen horen en zien hoe het hun kroost vergaat. Dat kost de leiding minder tijd dan elke dag alle sms'jes een voor een beantwoorden.