Oostende maakt het strand vakantieklaar

In Oostende wordt momenteel het strand opgehoogd om de stad te beschermen tegen zware overstromingen. Daarvoor is het strand tijdelijk afgesloten. Vakantiegangers moeten niet vrezen: het strand moet zeker vrij zijn tegen de paasvakantie, op het moment dat de toeristen komen.

Het extra zand wordt aangebracht om de stad te beschermen tegen overstromingen. Op korte termijn kunnen die zandophogingen de stad wel beschermen, maar op lange termijn is dat niet voldoende.

De volgende drie weken wordt een mengsel van 800.000 ton zand en water aangebracht. Een baggerschip haalt het zand op, op ongeveer 50 kilometer van onze kust en brengt het naar het strand. Op die manier wordt het strand opgehoogd tussen Oostende centrum en Mariakerke, een strook van zo’n drie kilometer.

Zware overstromingen

Het is van 1953 geleden dat Oostende nog last heeft gehad van zware overstromingen. Toen liep de stad een laatste keer volledig onder. Er vielen acht doden en de materiële schade was enorm. De verhoogde stranden zorgen ervoor dat dat vandaag niet meer kan gebeuren. Al is dat geen structurele oplossing: als de zeespiegel blijft stijgen, blijft dit niet werken.

De totale kostprijs van de werken is acht miljoen euro. Ze hebben niets te maken met de voorbije winterstormen. Het is een geplande opdracht omdat sinds de vorig opspuiting vijf jaar geleden al te veel zand terug in de zee is gespoeld.