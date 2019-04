Oom vermoorde Daniël: "Dit centrum moet dicht"

De oom van de 9-jarige Daniël die gisteren dood werd aangetroffen in het asielcentrum in het Antwerpse Broechem reageert kwaad. “Dit centrum voor asielzoekers moet dicht. Het is er gevaarlijk”, zegt de nonkel.

De Palestijnse jongen Daniël verdween maandagavond al, maar werd gisteren pas vermoord teruggevonden in een gracht op het terrein. Volgens de oom ligt dat aan de slechte omstandigheden in het centrum.

“Er zijn geen camera’s, geen controle. Het is er gevaarlijk”, aldus de oom. “Dit asielcentrum moet dicht”, eist hij.