Ook Charleroi haalt daklozen van straat

Etterbeek stuurt vanavond opnieuw de politie uit om daklozen van de straten te plukken. Wie niet vrijwillig meegaat, moeten ze oppakken. Voor hun eigen bestwil: de burgemeester wil het niet meemaken dat er iemand doodvriest op straat. Niet enkel in Etterbeek, maar ook in Brussel en Charleroi worden daklozen verplicht om naar een nachtopvang te gaan.

"Op spullen letten"

Gemeenschapswachten in centrum Brussel proberen daklozen te overtuigen om vannacht niet buiten te slapen. Praten met ons willen ze liever niet, maar Christiaan wel. Hij was negen jaar dakloos en begrijpt waarom sommigen vannacht niet in een opvangcentrum willen slapen.

“Ik hou er niet van om met 20 à 25 mensen op een grote zaal te slapen, ik heb liever mijn eigen plekje”, vertelt hij aan VTM NIEUWS. “In de nachtopvang moet je echt op je spullen letten. Je wil het risico niet lopen om ’s ochtends je sokken, je schoenen of nog iets anders kwijt te zijn.”

Etterbeek

In Etterbeek gaat de politie daarom op zoek naar daklozen op straat. Gisteravond hebben agenten er negen naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn vrijwillig meegegaan. Het moest, anders werden ze aangehouden. De maatregel duurt nog zeker tot volgende week donderdag.

Charleroi

Ook de burgemeester van Charleroi, Paul Magnette (PS), heeft bij de gemeenteraad een verordening bekendgemaakt die de daklozen verplicht naar de nachtopvang te gaan. Daarbij is voorzien dat de politie kan overgaan tot de administratieve aanhouding van personen die weigeren naar de nachtopvang te gaan, zoals in Etterbeek.

Verschillende sociale ploegen en teams van de politie zullen vannacht de straat op gaan, om iedereen die van plan is de nacht buiten door te brengen, tegen de koude te beschermen. Ze moeten dus aanvaarden om zich naar de nachtopvang te begeven, die voorzien is in het winterplan dat geldt sinds 1 november. Ook kan de politie overgaan tot administratieve aanhouding van personen die weigeren zich naar die gebouwen te begeven.

De uitrusting van die verschillende onderkomens zijn wel nog niet overal compleet. Zijn die onderkomens volzet, zullen zoals voorzien gebouwen van de NMBS in het station Charleroi-Sud mogen betreden worden. Magnette legde uit dat de verordening onmiddellijk van kracht gaat en geldt tot en met 3 maart.