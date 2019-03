Ook Anuna's oma op post in Brussel

Voor de grote klimaatmars in Brussel is niet enkel Anuna De Wever, initiatiefneemster van Youth for Climate, op post. Haar hele familie loopt mee in de betoging. Het opvallendste gezicht is haar oma, die meerijdt met haar rolstoel.

Ze is heel fier op wat haar kleindochter bereikt heeft met de spijbelacties. "Dit is een heel mooi gebaar. Al die jongeren, ik vind dat bijna profetisch", vertelt ze.

Anuna's familie heeft wasknijpers opgespeld. Die staan voor de mensen die vandaag niet naar de klimaatmars konden komen.