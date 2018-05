Oogartsen: “Voorzichtig met goedkope lenzen”

Mensen moeten veel voorzichtiger zijn met hun lenzen, waarschuwen oogartsen. Ze krijgen te veel patiënten over de vloer met zware ooginfecties, omdat ze niet weten wat ze wel en niet mogen doen met hun lenzen. “Dat krijg je als mensen hun lenzen online of in een winkel kopen, zonder enig doktersadvies”, klinkt het. Volgens de oogartsen zou het beter zijn mochten lenzen op voorschrift te koop zijn.

Oogartsen krijgen steeds meer mensen met een ooginfectie over de vloer, omdat ze hun lenzen niet goed dragen. Zo zwemmen heel wat mensen met hun lenzen aan, maar dat doe je beter niet.

Infecties

Het was vroeger heel zeldzaam, maar tegenwoordig krijgen oogartsen bijna maandelijks een patiënt in hun praktijk die daardoor een infectie oploopt. Dat is niet omdat de parasiet vaker voorkomt, maar wel omdat mensen steeds meer hun lenzen online kopen, zonder eerst langs de oogarts te gaan.

Parasieten

Niet alleen parasieten, maar ook andere ooginfecties, tieren de laatste jaren welig. Oogartsen willen daarom dat lenzen alleen nog maar op voorschrift te verkrijgen zijn en pleiten voor een verplichte controle, net zoals bij de tandarts.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vindt lenzen op voorschrift een stap te ver. Ze wil een jaarlijkse controle bij de oogarts ook niet verplichten. Al raadt ze iedereen natuurlijk wel aan om op tijd naar de oogarts te gaan. Normaal moet er hoe dan ook advies op de doosjes staan.