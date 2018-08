Slager Rik Debouver uit Koksijde verkoopt zijn speciale vleessoorten uitsluitend online. De bestellingen worden vacuüm verpakt en verzonden met koelelementen, zoals bij andere maaltijdboxen. Vlees in een online slagerij is niet altijd goedkoper, omdat er bijvoorbeeld nog verzendingskosten bijkomen. Toch kan je al in een op twintig slagerijen een online bestelling plaatsen.