Olifant Kai-Mook wordt 10

Hiep hiep hoera voor Kai-Mook! De bekendste olifant van het land wordt vandaag tien jaar en dat laat dierenpark Planckendael niet zomaar voorbijgaan. De zoo organiseert een feestweekend. Alle kinderen geboren in 2009 mogen gratis binnen.

Meer dan 100.000 mensen volgden de geboorte van Kai-Mook op 17 mei 2009 in de Antwerpse Zoo via een livestream. Het kleine olifantje verhuisde drie jaar later met haar familie naar een nieuw en groot verblijf in ZOO Planckendael, waar ze vorig jaar ook mama werd van Tun Kai.

Verjaardagstaart

Planckendaal gaat de tiende verjaardag van Kai-Mook dit weekend vieren met gratis toegang voor alle kinderen die geboren zijn in 2009. Bovendien krijgen de olifanten elke dag van dit weekend om 15 uur een verjaardagstaart.