“Nu nog griepprik heeft geen zin”

Veel apothekers merken dat mensen zich nu nog willen laten inenten, terwijl je dat eigenlijk best in november of december doet. Nog snel een griepprik laten zetten, als de epidemie al op haar piek zit, dat heeft weinig zin zeggen virologen.

De griep is nog altijd in het land, en dat merken ook de apothekers. Hoewel de griep reeds sinds januari in het land is, zijn deze week nog verschillende patiënten hun griepvaccin komen halen. “Ze gaan naar een familiefeest en beseffen dat ze hun spuitje zijn vergeten. We zien ook een toename als in de media gesproken wordt over griepepidemie. Dan gaan ze zich realiseren dat ze hun vaccin vergeten zijn”, zegt apotheker Tom Willems.

Australische griep

De helft van de griepzieken dit jaar is besmet met het type B griepvirus, de griep die overkomt uit Australië. Wie een viervoudig vaccin kreeg, tachtig procent van wie gevaccineerd is, is daar tegen beschermd. Wie een drievoudig kreeg, de overige twintig procent, is dat niet. Maar nu nog snel een viervoudig vaccin laten zetten, het heeft weinig zin.

“Eigenlijk zijn dat vijgen na Pasen”, zegt griepscommissaris Marc Van Ranst. “Wanneer u nu laat vaccineren, duurt dat twee weken voor er bescherming is. Ik denk dat dan de piek van de epidemie al voorbij is. Want in die twee weken kan je ook nog gewoon de griep krijgen.

De afgelopen jaren duurde het toch nog zeker vier tot zes weken eer de griepepidemie er volledig op zat.