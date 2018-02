Nu al meer schade door storm dan in heel 2017

We zijn nog maar twee maanden ver in 2018, maar toch is er nu al meer stormschade dan in heel 2017. Januari telde dan ook twee winterstormen, die telkens heel wat schade hebben aangericht. De premies voor onze brandverzekering zullen daardoor toch niet stijgen, zegt de verzekeringskoepel Assuralia.

Op drie en achttien januari waren er twee grote winterstormen in ons land met hevige rukwinden. In januari betaalden de verzekeraars per dossier zo’n 1.900 euro terug. De verzekeraars tellen dit jaar al 72.400 dossiers en betalen alles samen 142 miljoen euro uit. Dat is al een pak meer dan heel vorig jaar samen.

Geen premieverhoging

“Dat zal niet onmiddellijk gevolgen hebben. Stormen zijn niet ongewoon. De verzekeraars zijn dan ook voorbereid, er is geen reden om meteen naar het wapen van de premieverhoging te grijpen”, zegt Wauthier Robyns, woordvoerder van Assuralia.

Vorig jaar was dan ook een uitzonderlijk goed jaar met weinig stormen en overstromingen.