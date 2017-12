Nu al 30% vakanties voor zomer verkocht

Touroperators hebben nu al bijna dertig procent van de zomervakanties voor volgend jaar verkocht. Steeds meer mensen kiezen daarbij voor een onbekende stad in een ver land, in plaats van een traditionele bestemming.

De trends voor 2018 zijn volgens de touroperators Baku in Azebeidzjan, Tbilisi in Georgië en Tashkent in Uzbekistan. Toeristen willen dus nieuwe bestemmingen verkennen en er ook mee uitpakken.

Touroperators hebben nu al bijna dertig procent van de vakanties van 2018 verkocht. Ze stimuleren mensen dan ook om vroeg te boeken en bieden voordelen aan zoals gratis privévervoer van thuis naar de luchthaven of de kinderen kunnen gratis reizen.

Exotische bestemmingen mogen dan wel de nieuwe trend zijn, veel mensen kiezen toch nog voor een traditionele bestemming. Binnen Europa is Griekenland de sterkste stijger.

Ook de landen die het afgelopen jaren moeilijker hadden zoals Turkije, Tunesië en Egypte doen het weer beter.