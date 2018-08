Nooit zoveel file in juli als dit jaar

De files op de weg hebben zich nu ook uitgebreid tot naar de vakantiemaand juli. Uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd blijkt dat er nooit eerder zoveel file was in juli als dit jaar, met gemiddeld 71,44 kilometer per dag. Dat is ruim 10 kilometer meer dan vorig jaar en maar liefst 30 kilometer per dag meer dan in 2011.

Nooit eerder was er zoveel file als dit jaar in juli. In 2016 stond er gemiddeld 63,64 kilometer kilometer file in juli. In 2017 was dat 58,92 kilometer. Dit jaar is een record: zo'n 71,44 kilometer file in juli.

Volgens Joni Junes van VAB heeft het filerecord meerdere oorzaken. “Er is niets veranderd aan de infrastructuur, terwijl er wel meer auto’s zijn. Bovendien zijn er meer wegenwerken in juli, en waren er vorige maand uitzonderlijk veel ongevallen met vrachtwagens.”