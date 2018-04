Nooit zo weinig vergunningen voor renovaties

Uit nieuwe cijfers van de Federale overheidsdienst Economie blijkt dat er nog nooit zo weinig stedenbouwkundige vergunningen voor renovaties zijn afgeleverd als het afgelopen jaar. Daardoor blijven we zitten met een hopeloos verouderd en vooral energieverslindend woningbestand.

Els is vorig jaar gescheiden en kocht in haar eentje een huis uit 1958. De woning alleen al kostte 200. 000 euro. Om de kosten te drukken, besloot ze om enkel maar kleine renovatiewerken uit te voeren, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Historisch dieptepunt

Uit cijfers van Federale overheidsdienst economie blijkt dat er in 2017 maar 13.000 stedenbouwkundige vergunningen voor verbouwingen zijn afgeleverd, dat is 19 procent minder dan in 2016. Een historisch dieptepunt.