Nooit meerde groter containerschip aan

In Zeebrugge ligt het grootste containerschip dat ons land ooit heeft aangedaan, aangemeerd. Het mastodont kan meer dan 20.000 containers vervoeren. Als je die allemaal naast elkaar zou zetten, kan je een ketting vormen van Brussel tot Oostende.

Het containerschip heet Antoine de Saint-Exupéry, naar de schrijver van het beroemde boek ‘De Kleine Prins’. Vanuit de lucht kan je zien hoe gigantisch het schip is: 400 meter lang, 59 meter breed en 33 meter hoog.

Het kan maar liefst 20.776 containers van ieder zes meter vervoeren en is daarmee meteen het grootste containerschip ooit in een Belgische haven. Het is niet het grootste containerschip ter wereld: een Chinese containerreus is nog enkele centimeters groter.

Geen eenvoudige klus

Door de grote omvang was het niet zo evident om de haven van Zeebrugge binnen te varen. “We slaagden er eerst niet in om het achterste van het schip tegen de kade te brengen”, zegt Christophe Garzon, de kapitein van de Antoine de Saint-Exupéry. “Het is nooit eenvoudig om met zulke schepen een Europese haven binnen te varen.”