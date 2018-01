Nog altijd problemen bij Proximus

Bijna 24 uur na de grote panne bij Proximus zijn de problemen nog altijd niet van de baan. Op veel plaatsen zitten klanten nog zonder internet en digitale televisie. Proximus zei vanmiddag in VTM NIEUWS nochtans dat het probleem van de baan was. De klantendienst is al die tijd zo goed als onbereikbaar en dat leidt tot nog meer wrevel.

De storing bij Proximus begon gisteravond al bij de digitale televisie. Heel wat klanten kregen die niet eens opgestart. Vandaag kwam dan het nieuws dat de problemen opgelost zijn, maar dat is bij heel wat mensen nog altijd niet geval.

Op sociale media maken klanten nog altijd melding van problemen. Ze kunnen geen televisie kijken, hebben geen internet en kunnen de klantendienst niet bereiken. Bij Proximus ontkennen ze dat er problemen zijn. “Alle systemen werken, alles is hersteld. Iedereen moet nu van zijn diensten kunnen genieten”, is het enige antwoord dat ze geven.

Oorzaak onbekend

De oorzaak van de panne is nog altijd niet bekend. “Een stroompanne heeft een en ander in gang gezet, maar er is meer aan de hand”, zegt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. “Zolang Proximus dat niet weet, kan panne opnieuw voorvallen.”

(Lees verder na de video)



De storing trof bijna heel Vlaanderen en een deel van Wallonië. Tienduizenden mensen zaten zonder televisie. Zij krijgen een compensatie van Proximus.

