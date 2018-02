"Nog 2,3 miljoen ton asbest in omloop"

Vandaag is er naar schatting nog 2,3 miljoen ton asbesthoudend materiaal in omloop. Dat zegt OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Als er geen actie ondernomen wordt, zal het nog tot zeker 2070 duren vooraleer al het materiaal op een natuurlijke manier verdwenen is uit onze gebouwen.

Tot twintig jaar geleden werd asbest in bijna alles gebruikt omdat het een echt wondermiddel was voor bouwmaterialen. Daarnaast was het ook goedkoop, gemakkelijk te verwerken én zorgde het voor uitstekende isolatie.

De stof werd verboden toen bekend werd dat het kankerverwekkend is. “Het gebruik werd daarom twintig jaar geleden verboden, maar er is nog veel asbest in omloop”, zegt Jan Verheyen van OVAM. “Naar schatting gaat het over 2,3 miljoen ton asbesthoudend materiaal in bijvoorbeeld gebouwen of bedrijven. Daarnaast is er ook nog 40.000 kilometer aan nutsleidingen ondergronds.”

Tot 2070

Als er geen actie ondernomen wordt, zal het nog tot zeker 2070 duren vooraleer al het asbesthoudend materiaal op een natuurlijke manier verdwenen is uit onze gebouwen. Het OVAM dringt daarom aan tot actie.

“We werken aan een plan dat dit voorjaar voorgelegd zal worden aan de Vlaamse regering. Op die manier willen we Vlaanderen asbestvrij maken tegen 2040.”