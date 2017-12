Nieuwpoort: Perimeter uitgebreid

In Nieuwpoort is de perimeter uitgebreid rond het appartementsblok waar eerder deze week een bouwkraan op viel. Er wordt dit weekend weer storm verwacht aan zee, en de kans bestaat dus dat er opnieuw brokstukken naar beneden gaan komen. De hele straat is daarom afgesloten.

Bewoners mochten vanmiddag samen met de brandweer nog snel wat spullen ophalen, daarna is het gebouw waar de kraan op viel, afgesloten.

Nieuwe evaluatie

Dinsdag volgt een nieuwe evaluatie. Dan zal beslist worden of de veiligheidszone moet blijven en of er na de nieuwe storm nog brokstukken moeten weggehaald worden.