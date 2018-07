Nieuwe zoekactie in E10-plas Brasschaat

In de E10-plas in Brasschaat wordt opnieuw gezocht naar de vermiste man. Gisteren was hij daar gaan zwemmen met zijn hond, maar hij raakte die kwijt. Sindsdien is hij niet meer gezien. De politie houdt er rekening mee dat de man verdronken is.

Een man en een vrouw uit Antwerpen trokken gisteren met een hond naar het domein, en op een bepaald moment is de man met zijn hond gaan zwemmen. Een uur en een kwartier later keerde de hond terug, maar het baasje niet.

Hond kwijtgespeeld

“Twee meisjes aan de andere kant van de plas verklaarden wel dat ze de man daar hadden gezien. Op dat moment zou hij op zoek zijn geweest naar zijn hond. “Het is mogelijk dat hij daarop weer het water is ingegaan om verder naar het dier te zoeken”, aldus een politiewoordvoerder gisteravond. ”Dat is het laatste sein van hem. Zijn schoenen en zijn rugzak staan ook nog aan wal.”

Nieuwe zoekactie

Na urenlang zoeken zonder resultaat werd de zoektocht gisteravond gestaakt. Vanochtend is de brandweer opnieuw begonnen met zoeken in het water, op het land wordt niet langer gezocht. De politie houdt er sterk rekening mee dat de man verdronken is.