Nieuwe treinverbindingen naar Brussel

De federale regering investeert een miljard euro in extra sporen en treinverbindingen van en naar Brussel. De werken aan het zogenaamde GEN, het gewestelijk expressnet, die ondertussen al een paar jaar stilliggen, kunnen nu herbeginnen.

De regering wil files aanpakken door ons op de trein te krijgen. Met veel toeters en bellen starten deze middag de werken aan een nieuwe spoorlijn. Daar krijgt Infrabel 1 miljard euro voor.

Al 6 jaar

Dat is een onderdeel van het zogenaamd gewestelijk expressnet. In 1999 werd beslist om extra spoorlijnen aan te leggen. Alles zou klaar zijn tegen 2012, ondertussen zes jaar geleden. Het bleek te duur en de werken werden gewoon stilgelegd.

Waar?

De werken zijn al lang aan de gang. In Vlaanderen is bijna alles klaar. De lijn naar Leuven is af, die naar Doornik ook. De lijn richting Gent is in afwerking. De lijnen richting Ottignies en Nijvel worden nu aangevat.