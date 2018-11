Nieuwe 'magische tafel' voor kinderen met beperking

Een Nederlands bedrijf heeft een nieuw interactief spel ontwikkeld voor kinderen met een beperking: de Tovertafel Sprout. Dat is een beamer met sensoren die de bewegingen van de kinderen detecteert en daarop reageert. Ze kunnen bijvoorbeeld verfballonnen of ufo’s doen ontploffen. Het spel dient vooral om de sociale vaardigheden van kinderen met een fysieke of mentale beperking te verbeteren.

De Tovertafel Original bestaat al een aantal jaar, maar spitste zich toe op mensen met dementie. De tafel zou helpen om hen uit hun sociaal isolement te halen en onverschilligheid tegen te gaan. Van die Tovertafel zijn al meer dan 1.600 exemplaren verkocht. Een Tovertafel kost ongeveer 7.100 euro.

Maar nu is er dus ook een nieuwe versie voor kinderen met een beperking: de Tovertafel Sprout. Dat is een versie met nieuwe spelletjes die zich vooral concentreren op samenspel. Er zijn verschillende niveaus, met moeilijke spelletjes voor de oudere kinderen en eenvoudige spelletjes voor jonge kinderen.