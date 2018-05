Nieuwe koepel voor volkssterrenwacht

In de volkssterrenwacht in Grimbergen hebben ze een gloednieuwe koepel geplaatst om naar de sterren te kijken. In zijn soort is het pas de tweede in Europa. De koepel is niet alleen groter, maar er komt ook een krachtigere telescoop in.

Het was wel niet zo eenvoudig om alles op zijn plaats te zetten. Het geraamte van 3,5 ton ging eerst de lucht in, maar dat was een echt millimeterwerk. Alles moest geplaatst worden op het dak van de sterrenwacht zonder schade aan te richten aan de reeds bestaande infrastructuur.

De vorige koepel heeft 45 jaar dienst gedaan en was dus aan vervanging toe. Omdat de sterrenwacht vijftig jaar wordt, mocht het ook ietsje meer én ietsje groter zijn. Zo heeft de nieuwe koepel een diameter van vijf meter in plaats van vier meter.

Meer zien met telescoop

In de nieuwe koepel komt ook een telescoop die krachtiger is dan de oude. Daarmee kunnen liefhebbers niet alleen naar de maan of planeten kijken, maar kunnen ze ook dingen waarnemen die door de luchtvervuiling minder goed te zien zijn.

De nieuwe telescoop komt toe in juni. Pas daarna wordt de nieuwe koepel opengesteld voor het publiek. Voorlopig kan je wel nog naar de sterren gaan kijken in de oudere koepel.