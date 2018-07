"Nieuwe hittegolf niet uitgesloten"

“Op enkele buien na blijft het de komende twee weken , droog, zonnig en warm, en een nieuwe hittegolf is helemaal niet uitgesloten”, dat zegt VTM-weerman David Dehenauw. Het sproeiverbod blijft daarom van kracht, en kan mogelijk nog verstrengd worden.

De Vlaamse Milieumaatschappij houdt de situatie van het water in ons land nauwgezet in de gaten en geeft adviezen aan de provinciegouverneurs in ons land. Nu er voor deze week opnieuw temperaturen tot 30 graden worden voorspeld, sluit ze niet uit dat er bijkomende maatregelen nodig zullen zijn.

“We zitten in een vicieuze cirkel”, legt Dehenauw uit. “Door de droge bodem stijgt de temperatuur van de lucht. Een natte bodem geeft meer verdamping, die de temperatuur nog enigszins kan temperen, maar dat effect is nu helemaal weg. En door de hoge temperaturen droogt de bodem nog meer uit.”

Dat effect kan volgens Dehenauw enkel gebroken worden door structurele regenzones vanop zee, maar die komen er de eerste twee weken niet.