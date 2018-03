"Niet te begrijpen dat Lelièvre vrijkomt"

Michel Lelièvre, de kompaan van Marc Dutroux, zal gemiddeld één keer per maand twee dagen lang de gevangenis mogen verlaten. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. Voor Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, is dat onaanvaardbaar.

Jean Lambrecks begrijpt niet dat Lelièvre zomaar zal vrijkomen. “Hij kent de waarheid en hij heeft nooit iets verteld.” De vader van de vermoorde Eefje kreeg in februari al te horen dat Michel Lelièvre vanaf nu gemiddeld één keer per maand de gevangenis voor 48 uur mag verlaten. Lambrecks vindt dat er geen rekening is gehouden met de nabestaanden.

“Geen schuldinzicht getoond”

“Lelièvre heeft tot op dit ogenblik totaal geen schuldinzicht getoond”, zegt Els Schreurs de vriendin van Jean Lambrecks. “Hij heeft geen spijt getoond. Hij heeft niet getoond dat hij enig respect heeft voor de slachtoffers. Hij heeft nooit gewag gemaakt van het feit dat hij wel wist dat hij een schadevergoeding moest betalen, maar dat hij het misschien niet kon. In elk geval, al die omstandigheden hebben er blijkbaar niemand van weerhouden om hem toch de gunst van het penitentiair verlof toe te kennen”, klinkt het verontwaardigd.

Voorwaarden

Lelièvre moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Zo mag hij niet in Limburg, Nederlands-Limburg en zelfs niet in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen komen. Op vraag van de familie Lambrecks. “Wij gaan al eens regelmatig naar Aken of naar Maastricht. En dat is eigenlijk voor ons dichterbij dan Eupen of Luik. Daarom hebben wij dat gevraagd", klinkt het.

Ten laatste over vijf jaar komt Lelièvre helemaal vrij. Dan heeft hij zijn straf volledig uitgezeten.

