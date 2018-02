Nederlandse school toont Crevits hoe ze leren lezen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is vandaag in Nederland om te kijken hoe leerlingen daar begrijpend leren lezen. Daar scoren ze in Nederland zeer goed op. In Vlaanderen gaan we daar net op achteruit.

In een school in Eindhoven lezen de kinderen samen luidop een tekst, de moeilijke woorden bespreken ze met hun juf. Dat is één van de manieren waarop ze hier begrijpend leren lezen. Maar ook de moderne schoolbibliotheek valt op.

Tien jaar geleden scoorden ze in het schooltje in Eindhoven nog heel slecht in begrijpend lezen. Nu zijn ze één van de besten in Nederland. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kon er vandaag al veel inspiratie opdoen.

Het onderwijsveld in België waarschuwde vorig jaar al voor het ondermaatse niveau bij Vlaamse leerlingen.