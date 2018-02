Nabestaanden treinramp Buizingen kwaad

De nabestaanden van de slachtoffers van de treinramp in Buizingen zijn kwaad. Acht jaar na de ramp moet de rechtszaak naar de oorzaak en de verantwoordelijkheden nog altijd beginnen en kunnen ze hun rouwproces niet afsluiten. In 2010 botsten in Buizingen twee treinen tegen elkaar. Negentien mensen kwamen daarbij om. De slachtoffers zijn vandaag herdacht.

Vijftig nabestaanden kwamen deze ochtend samen om de negentien slachtoffers van de treinramp in Buizingen te herdenken. Ze hielden een minuut stilte en legden bloemen neer aan de gedenkplaat voor de slachtoffers.

Een van ergste treinrampen

15 februari 2010 botsten in Buizingen twee treinen tegen elkaar. Het was een van de ergste treinrampen ooit in ons land, met in totaal negentien doden en 162 gewonden. Het is dan wel al acht jaar geleden, de exacte oorzaak is nog steeds niet zeker.

Door het rood gereden

Vorig jaar kwam het parket wel met de conclusie dat de fout bij de treinbestuurder lag. Die zou door het rood gereden zijn, maar dat ontkent hij. Ook NMBS en Infrabel gaan niet vrijuit omdat de treinen en sporen niet veilig genoeg waren. Volgende maand komt de zaak nog eens voor de Brusselse raadkamer. Als alles goed gaat, kan het proces eindelijk van start gaan.