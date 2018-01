Nabestaanden 22/3: “Onmenselijk behandeld”

De slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen van 22 maart vinden dat de overheid hen onmenselijk behandelt. Niemand helpt hen aan een schadevergoeding, ze moeten zelf met verzekeringsmaatschappijen onderhandelen en tot overmaat van ramp moeten ze torenhoge successierechten betalen op de erfenis van hun familieleden.

Op 22 maart 2016 verloor de Zweedse Katarina haar moeder bij de bomaanslag op Zaventem. Samen met andere nabestaanden wil ze dringend een signaal van de Belgische overheid. Want al bijna twee jaar verdrinkt ze in de formulieren die ze moet invullen voor verzekeringsmaatschappijen.

“Het is de overheid niet gelukt om ons te beschermen. Het minste wat ze zou kunnen doen is voor ons zorgen. Zodat wij niet rond moeten lopen op zoek naar informatie. En we een eindeloze hoop papieren moeten invullen. Dat is onmenselijk”, vertelt Katarina.

32 doden

Bij de aanslagen zijn 32 mensen omgekomen en 300 anderen fysiek gewond geraakt. Maar talloze anderen liepen psychologische schade op. Omdat ze een dierbare hebben verloren, of omdat ze traumatische dingen hebben meegemaakt. De overheid behandelt hén totaal gevoelloos, zeggen ze.

Successierechten

“Moet een slachtoffer 50.000 euro successierechten betalen? Waarom kan dat bijvoorbeeld niet een jaar wachten?”, vraagt Philippe Vansteenkiste, broer van een dodelijk slachtoffer, zich af. “Geef de slachtoffers eerst een jaar de tijd om overeind te krabbelen. Zeker als je dan nog eens zelfstandige bent. Alle problemen die daar bij komen kijken, dat is moeilijk te beschrijven.”

De nabestaanden vragen onder andere dat er een garantiefonds wordt opgericht waar iedereen die zich getroffen voelt een schadevergoeding kan aanvragen.