Naamse brandweer haalt hond na 8 uur uit riolering

De brandweer in de Naamse gemeente Mettet heeft gisteravond na vijf hachelijke uren een hond weten te redden uit een rioolleiding. Bij de omvangrijke reddingsactie werd onder meer sonar-apparatuur en een graafmachine ingezet. Het teefje, genaamd Meisje, bleef ongedeerd.

Haar baasje zag hoe zijn Engelse springerspaniël een ander dier achternazat en zo in de riolering belandde. De man probeerde urenlang zijn geliefde hond te redden, maar zag zich later genoodzaakt de brandweer te bellen.

De spuitgasten rukten rond 15.00 uur uit voor een allesbehalve eenvoudige reddingsoperatie. “We konden haar horen blaffen, maar we wisten niet waar ze was, ze bewoog zich heen en weer”, verklaarde commandant Marc Gibert van de brandweerzone Val de Sambre aan RTL Info.

Al snel werd duidelijk dat de ploeg versterking moest oproepen. Medewerkers van een extern bedrijf werden op Paaszondag opgeroepen om de precieze route van het riool uit te zoeken. Met sonar-apparatuur werd naar een teken van leven gezocht.

De riolering werd na twee uur reddingswerkzaamheden op openbaar domein opengemaakt waarop een minuscule camera aan een kabel binnenin beelden kon maken. Het teefje kwam al bewegend kort in beeld, wat het bewijs leverde dat ‘Meisje’ nog in leven was.

De plek waar de hond vermoedelijk zat, bevond zich onder de tuin van een woonhuis. Een graafmachine werd erbij gehaald om zo de riolering te kunnen openen. Eens gebeurd, werd er geen geblaf meer gehoord.

De brandweerlui vermoedden meer en meer dat de hond niet meer in leven was, maar ze besloten om toch verder te doen. Met succes: rond 20.00 uur werd Meisje levend en wel naar de oppervlakte gehaald, waar ze meteen verenigd werd met haar dolgelukkig baasje.

Het teefje heeft in totaal meer dan acht uur in de riolering vastgezeten. Het totale kostenplaatje van de hele reddingsactie wordt op minstens 10.000 euro geschat.