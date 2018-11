Op de IJzer, tussen Diksmuide en Nieuwpoort is een proefproject gestart met een schip dat onbemand en autonoom kan varen. Het testschip is op schaal gemaakt. Het lijkt speelgoed, maar het is misschien de toekomst voor de transportsector. Autonoom varen is goedkoper dan transport over de weg, en je bent meteen van al die files af.