In Koekelberg zijn vanmorgen paaltjes geplaatst op de plek waar zondag een jonge vrouw is doodgereden. Ze werd aangereden door een jongeman van 19, hij haalde twee wagens in langs het fietspad.

Veel mensen reden op die plek over het fietspad. VTM NIEUWS kon zelfs vastleggen hoe de politie de regels overtrad. Intern toezicht gaat die zaak onderzoeken. De conclusies van dat onderzoek gaan dan naar de korpschef, die moet op basis daarvan zelf beslissen of er sancties komen.

