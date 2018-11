Na Black Friday en Cyber Monday: langer wachten op pakjes

Veel mensen wachten nog altijd op de pakjes die ze besteld hebben op Black Friday, vorige vrijdag, en Cyber Monday, afgelopen maandag. Die rage is uit Amerika komen overwaaien: online shops geven dan grote kortingen, maar het gaat te hard: veel online winkels hebben dubbel zoveel verkocht als vorig jaar en nu krijgen ze het niet geleverd.

Voor 23 uur besteld, morgen in huis, dat is de slogan van bol.com, maar vandaag even niet. Bol.com verwerkt een recordaantal pakjes na Black Friday afgelopen vrijdag. Het gaat om zo’n 800.000 pakjes, dat is bijna vijf keer meer dan op een gewone dag én dubbel zo veel dan op Black Friday vorig jaar.

Daardoor lopen de wachttijden op. Bij Zalando kan het soms enkele dagen langer duren, bij de meeste webwinkels gaat het vaak maar om één dag.

Ook bij bpost moesten ze massa's pakjes verwerken, hun piek kwam er vooral maandag op Cyber Monday. Toen verwerkte het bedrijf 266.000 pakjes, dat is 260 procent meer dan op een gewone dag.