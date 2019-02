Na 20 jaar DNA-match in zaak-Sally Van Hecke?

Nadat de zaak-Sally Van Hecke in 2017 werd heropend, hebben speurders DNA-testen gedaan op enkele van haar spullen. “Die hebben een match opgeleverd”, zeggen speurders aan de makers van het VTM-programma ‘Cold Case’.

Volgens de televisiemakers van ‘Cold Case’ is er sprake van een doorbraak in de zaak-Sally Van Hecke, de jonge vrouw (20) die op 10 augustus 1996 door twee spelende kinderen dood werd teruggevonden op het strand van Sint-Anneke op Linkeroever. De televisiemakers maken nu bekend dat speurders DNA-materiaal van een verdachte hebben gevonden op de rijglaarzen van Sally. “Dat heeft, voor zover wij nu uit verschillende bronnen vernemen, inderdaad geleid naar een doorbraak, ja”, klinkt het bij de televisiemakers.

Link verdachte

Het DNA-spoor zat volgens de makers op bewijsmateriaal dat al twintig jaar in het dossier zit. Pas nu kon het gelinkt worden aan de verdachte die in de reeks naar voren wordt geschoven: de 71-jarige Claudy Pierret. De zeventiger werd aangeduid als de moordenaar van Sally Van Hecke, maar de man beweert echter dat hij “haar niet kent en niet heeft vermoord”.

Acht jaar geleden werd Pierret tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op twee vrouwen: Marie-José De Nocker (46) in 1995, en zijn postbode Yolanda Prinsen (29) in 1998. Zijn naam dook ook op in de zaak rond de verdwijning van de 13-jarige Maddy Hollanders, maar daarvoor werd hij nooit veroordeeld.

Tegenanalyse

Waarom duurde het meer dan twintig jaar vooraleer speurders DNA-spoor vonden op bewijsmateriaal? “Je moet weten dat twintig jaar geleden de wetenschap natuurlijk nog niet zo ver stond, dat is één. En twee, men had twintig jaar geleden natuurlijk ook geen vergelijkingsmateriaal. Als je vandaag gaat zoeken in de richting van een bepaalde dader of daders, dan kan je zeer gericht gaan zoeken. En dat is wat er de voorbije maanden gebeurd is. Er volgt nog wel een tegenanalyse van het DNA-staal”, aldus de televisiemakers van ‘Cold Case’.

Het parket weigert alle commentaar om het onderzoek niet te schaden.