Na 1 jaar dan toch opzichter aan school

Aan de school in Brugge waar exact een jaar geleden een kleuter is doodgereden, staat vandaag dan toch een gemachtigd opzichter. De school en de stad hebben daar een jaar over gediscussieerd. De opzichter én de begeleidende politieagent staan er enkel in de ochtend, omdat de kinderen "in de avond in groep de straat oversteken".

De zesjarige Yamen werd een jaar geleden aangereden door een vrachtwagen. Op dat moment stond er geen gemachtigd opzichter aan de school.

De directeur weigerde nadien om er een te plaatsen. Volgens hem is de gewestweg voor zijn school te druk voor slechts één opzichter en luisteren de kinderen en hun ouders toch niet naar de bevelen. De school wou daarom enkel een opzichter als er ook een politieagent bij kwam staan.

Vandaag voor het eerst

De directeur heeft nu – na een jaar discussie met de stad – zijn zin gekregen. Deze ochtend stonden de agent en de opzichter voor het eerst aan de schoolpoort.

De agent en de opzichter staan er alleen in de ochtend. ’s Avonds is de begeleiding volgens de school niet nodig omdat de kinderen dan in groep de straat oversteken. Na een jaar wordt alles geëvalueerd.