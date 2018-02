N-VA wil meer screening op diabetes

De N-VA vraagt met een resolutie in het parlement om de screening naar diabetes uit te breiden. Meer dan een derde van mensen met suikerziekte weet niet dat ze de ziekte hebben, waardoor de schade oploopt eens de diagnose te laat wordt gemaakt.

Ruim een half miljoen Belgen lijdt aan diabetes. Het aantal neemt door de vergrijzing statistisch ook enorm toe. Tussen 2006 en 2013 zelfs met een kwart. Wanneer de diagnose gemaakt wordt, is het vaak al te laat. Heel veel mensen zijn suikerziek, maar weten het nog niet.

Met een resolutie van N-VA wil de meerderheid in het parlement nu een screening naar suikerziekte veralgemenen, vanaf een bepaalde latere leeftijd - zeker vanaf 65 en in het geval van overgewicht, of bij een te grote buikomtrek. Dat moet, met een standaard bloedtest bij de huisarts, patiënten vroeger opsporen.