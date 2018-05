Moeder Soraya: “Mag geen afscheid nemen”

De moeder en broer van Soraya B., de agente die gisteren omkwam bij de aanslag in Luik, hebben vandaag de plek van haar overlijden bezocht. Voor hen was het belangrijk om op de plaats te zijn om hun verdriet een plaats te kunnen geven.

Op de plek waar de 44-jarige Soraya en haar 53-jarige collega Lucille zijn neergeschoten, liggen intussen tientallen bloemen. “Het is belangrijk om te weten. We willen weten waar het gebeurd is. We willen het zien. Ik wil de dingen kunnen bevatten”, zegt de moeder. Ze heeft het er heel moeilijk mee dat ze haar dochter niet kan zien. “Ze hebben ons weinig verteld. Via de media hebben we vernomen dat het niet mooi was. Ik mag haar niet zien, ik mag geen afscheid nemen.”

Voor haar dochter heeft ze verder niets dan mooie woorden. “Ze hield van haar kinderen. Ze hield van haar werk. Ze heeft te veel van haar werk gehouden. Ze wou hard werken, maar ze is er niet voor beloond.”

Ook collega's

Op de plaats van het overlijden komen ook agenten van het korps in Luik rouwen, met en zonder uniform. En zij beseffen maar al te goed dat hun collega’s zijn omgekomen precies omdat ze agenten waren.