Moeder dient klacht in tegen ‘Say At Me’

Een moeder dient klacht in bij de politie tegen de website Say At Me, omdat haar dochter erop bedreigd wordt. Jonge tieners geven er anoniem commentaar op alles en iedereen en dat leidt vaak tot intimidaties en pesterijen. De politie kan niks doen omdat de app opereert vanuit Estland.

Op Say At Me kunnen tieners een account aanmaken om hun vrienden anoniem commentaar te laten geven. Dat is best leuk voor wie complimenten krijgt, maar heel wat jongeren krijgen vreselijke commentaren.

Doodsbedreigingen

De dochter van Marie, een schuilnaam omdat ze anoniem wil blijven, kreeg wel complimenten als ‘je bent een toffe’ of ‘je ziet er goed uit’, maar daar bleef het niet bij. De negatieve commentaren gingen van ‘je bent niet leuk’ tot ‘je bent een hoer’. “Mijn dochter kreeg zelfs doodsbedreigingen”, vertelt Marie.

Vorig jaar pleegde een Britse tiener van vijftien nog zelfmoord nadat hij via de website gepest werd. Toen werd al opgeroepen om de app te verbieden, maar dat is tot nog toe niet gelukt.

Waarschuwen

Marie dient nu klacht in tegen onbekenden, maar ze vindt het ook belangrijk om andere ouders te waarschuwen. “Ik raad ouders aan om zeker bij hun kinderen te gaan polsen, om na te gaan of ze app ook hebben en wat er allemaal over hen geschreven wordt”, raadt ze aan.

Experts raden ouders aan om hun kinderen niet te verbieden om naar die site te surfen, maar ze moeten er wel met hun kinderen over praten.

Politie machteloos

De politie in ons land liet al weten dat ze machteloos staan. De website opereert vanuit Estland en daarom kunnen ze er niets tegen doen.