Miss België gaat geen racismeklacht indienen

Angeline Flor Pua, de kersverse Miss België gaat geen klacht indienen tegen de mensen die haatdragende boodschappen over haar hebben verspreid op sociale media. Dat zegt ze in de studio van VTM NIEUWS. “Ik ga me erop focussen om ons land internationaal te vertegenwoordigen.”

De golf van racisme na haar verkiezingen heeft Flor Pua en haar familie hard geraakt, vertelde ze eerder nog aan onze redactie. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) zei daarop dat ze in het kader van de antiracismewetgeving klacht kon indienen tegen de auteurs van de boodschappen.

Maar dat is Flor Pua toch niet van plan. “Ik heb een zacht hart, maar echt een klacht indienen, daar heb ik nog niet over nagedacht.”

En erover nadenken, gaat ze waarschijnlijk niet. “Ik ga me erop focussen om ons land internationaal te vertegenwoordigen, en om ambassadrice te zijn voor de jeugd, de sponsors en ons land", zegt ze nog.