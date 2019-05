Minister De Crem: "200 miljoen euro extra voor politie"

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wil 200 miljoen euro extra vrijmaken voor politie in ons land. Dat heeft hij gezegd in een extra VTM NIEUWS in aanloop naar de verkiezingen zondag. De Crem wil dat onder meer financieren door politiezones vrijwillig te laten fuseren.

De federale politie kampt met heel wat problemen: zo blijkt uit cijfers die Het Laatste Nieuws vandaag publiceert dat het aantal kandidaat-inspecteurs in één jaar tijd met dertig procent is afgenomen. Zo waren er vorig jaar 3.000 kandidaten minder. De vakbond vreest dat daardoor de helft van de agenten op straat in tien jaar tijd ouder dan vijftig of zelfs zestig jaar oud zal zijn.

De Crem erkent het probleem en wil het ook aanpakken. Daarom wil hij het aantal nieuwe rekruteringen jaarlijks optrekken van 1.400 naar 1.600. "Dat moet in vijf jaar tijd 1.000 nieuwe rekruten opleveren', verduidelijkt De Crem.

200 miljoen euro

"Is het probleem ook niet dat er de afgelopen jaren te veel is bespaard bij de politie", vraagt VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens. "Er is in het verleden bespaard geweest, en wij stellen daarom voor 200 miljoen euro extra vrij te maken voor politie. We zouden dat kunnen doen door de vrijwillige fusering van politiezones waardoor de dubbelstructuren eruit vallen.

Daarnaast zegt De Crem dat de politie nog iets te leren heeft van Defensie. De CD&V-minister zou namelijk graag een enveloppefinanciering invoeren bij de politie. "Zo krijgt de federale politie - actief op twee niveaus - het totale deel van de begroting en kan ze dan zelf beslissen waar dat wordt ingezet", sluit hij nog af.