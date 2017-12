Minder grote BOB-controles bij kerst

Er zijn deze kerst minder grote alcoholcontroles dan andere jaren. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS. Maar de controles zijn gerichter: mobiele ploegen pikken er de bestuurders uit met een vreemd rijgedrag. Dat is effectiever dan iedereen te laten blazen.

VTM NIEUWS mocht vandaag meerijden in een anoniem politievoertuig in Roeselare. De agenten letten op het rijgedrag van de bestuurders. Wie heel snel of net heel traag rijdt, of wie bijvoorbeeld zwalpt over de weg, moet blazen.

In een groot aantal politiezones zijn er vandaag alleen mobiele controles. Grote, georganiseerde BOB-controles zijn er niet. Omdat het praktisch niet mogelijk is: op Kerstmis werkt de politie volgens zondagsregime, en is er minder personeel op dienst.