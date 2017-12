Minder geld voor onderzoek naar kinderkanker

Ouders van kinderen met kanker vragen aan de farma-industrie om meer geld te investeren in therapieën tegen kinderkanker. De behandeling van kinderkanker vraagt vaak apart onderzoek, maar omdat het om een relatief kleine groep patiënten gaat, richten farma-bedrijven zich vooral op kanker bij volwassenen. Dat is economisch interessanter.

Sam Daems verloor afgelopen zomer zijn dochter Fee (2) aan kanker. Ze had een agressieve hersentumor. Vorig jaar rond deze periode werd ze ziek. Samen met zijn vrouw zocht Sam de best mogelijke behandeling voor Fee, maar dat medicijn dateerde nog uit de jaren ’50.

Minder overlevingskans

Uit cijfers blijkt dat de overlevingskansen van volwassen met zowat alle kankers groter wordt. Bij kinderen is alleen bij leukemie de overlevingskans verbeterd. Kinderen met een hersentumor hebben bijvoorbeeld, in vergelijking met tien jaar geleden, twee procent minder kans om vijf jaar na de diagnose nog in leven te zijn. Bij een niertumor is het zelfs vier procent.

“Complexe ziekte”

Pharma.be, de Belgische sectorvereniging, geeft toe dat er minder geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van behandelingen voor kinderen dan voor volwassenen. De groep patiënten is veel kleiner, waardoor het moeilijk en duur is om experimenten uit te voeren. “We mogen niet vergeten dat kanker een zeer complexe ziekte is”, zegt Stefaan Fiers van Pharma.be

De Europese Unie verplicht bedrijven wel om te onderzoeken wat het effect van nieuwe medicijnen is op kinderen. In ons land krijgen producenten vanaf 1 januari meer terugbetaald voor medicijnen die ook voor kinderen werken. Dat moet hen stimuleren meer onderzoek te doen. “Het is ongelooflijk dat er slechte toegang is tot medicatie”, reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).