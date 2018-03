Minder bezoekers voor Batibouw

Op de Heizel in Brussel loopt Batibouw op zijn einde: de bouw- en renovatiebeurs sluit vanavond de deuren. Deze editie trok minder bezoekers dan vorig jaar, volgens de organisatie te wijten aan de sneeuw en de staking deze week. Maar bezoekers wisten dit jaar wel opvallend goed wat ze wilden, ze gingen gericht op zoek.

De laatste dag Batibouw: het is druk, maar over de koppen lopen is het niet. Standhouders schrijven de laatste bestelbonnen uit. Ze zijn tevreden.

“We zien toch een verschuiving. Er zijn iets minder mensen geweest, maar we zien wel dat de mensen beter geïnformeerd komen”, vertelt Mario Muylle van Dovy Keukens. “Ze hebben al wat opgezocht en komen hier dan effect voelen en kijken naar het materiaal.”

De keuken- en badkamerstanden deden het goed zoals elk jaar maar bezoekers trokken ook opvallend veel naar de isolatiestanden. Zo was er veel interesse in kurkvloer en akoestische isolatie om burenruzies te vermijden.

Vorig jaar trok Batibouw net geen 300.000 bezoekers. Dit jaar worden het er waarschijnlijk minder. Om half zeven vanavond sluit Batibouw de deuren.