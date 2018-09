Mildere straf voor verkeersovertreder met meer dan 39 veroordelingen

Een hardleerse verkeersovertreder die tot meer dan twaalf jaar gevangenis was veroordeeld, heeft in beroep een veel mildere straf gekregen: 2,5 jaar maar wel nog mét een levenslang rijverbod. Dat heeft de correctionele rechtbank in Dendermonde beslist. De man heeft meer dan 39 veroordelingen op zijn strafblad staan, onder andere voor dronken rijden met zijn kind op de achterbank. Wellicht komt hij er nu vanaf met een enkelband.

Benjamin Dupont kreeg in eerste aanleg 12,5 jaar cel en een boete van meer dan 80.000 euro. Nu komt hij er dus beter vanaf. Hij krijgt wel opnieuw een levenslang rijverbod, 47.000 euro boete en mag niet meer drinken. De garagehouder uit Sint Niklaas heeft een strafblad van 12 bladzijden lang.

“U hebt uzelf, anderen en uw eigen kind in gevaar gebracht, u beseft dat”, klinkt het op de rechtbank. “U hebt gezorgd voor situaties die aanleiding konden geven tot ongevallen met gewonden en met doden. U hebt gereden onder invloed van héél veel alcohol, u hebt onverzekerd gereden… Dit zijn ernstige feiten en het is bijna onbegrijpelijk dat u dat telkens opnieuw gedaan hebt.”

Spijt

Met een straf van 2,5 jaar effectief is de kans groot dat hij die onder elektronisch toezicht kan uitzitten. “Ik heb twee kinderen en heb geen zin om tien jaar in de gevangenis te zitten”, zegt Dupont aan VTM NIEUWS. “Ik besef maar al te goed wat ik gedaan heb. Ik zit met verslavingen waar ik aan moet werken.”