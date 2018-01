Met deze video lichtte Carrefour haar personeel in

In een uitgelekt filmpje dat VTM NIEUWS in handen kreeg, verdedigt de directie van Carrefour haar herstructureringsplannen tegenover de werknemers. “Carrefour België moet de kosten herzien, om te kunnen investeren in de toekomst. We moeten een transformatiestrategie doorvoeren om onze ontwikkeling te verzekeren“, zegt Hilde Decadt, exploitatiedirecteur van Carrefour België, in de video.

De video is een bewuste keuze, zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste Van Outryve. “Wij hebben de plannen mondeling toegelicht aan onze medewerkers en aan onze sociale partners, maar het is niet mogelijk om op alle plaatsen tegelijk te zijn”, zegt van Outryve. “Bovendien wilden we overal dezelfde info verspreiden en één centrale boodschap uitsturen. Daarom hebben we gekozen om een interne website op te starten, waar alle info staat en dus ook de videoboodschap.”

Gistermiddag maakte de directie bekend dat er 1.233 banen op de helling staan bij Carrefour België. Er verdwijnen 180 jobs bij de hoofdzetel en 1.053 bij de hypermarkten. Dinsdag raakte al bekend dat Carrefour vanaf 2020 twee miljard euro wil besparen. In Frankrijk komt er alvast een plan van vrijwillig vertrek voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs. Ook op de hoofdzetels in andere landen vrezen ze voor banenverlies. Carrefour zal de hoofdzetels in alle landen "rationaliseren".