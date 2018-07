Het kan vannacht de warmste nacht worden sinds het begin van de metingen. Daarvoor moet het in Ukkel de hele nacht minstens 24,4 graden zijn. Veel te warm om te slapen voor veel mensen. Onze lichaamstemperatuur is dan namelijk te hoog om makkelijk in te slapen. In deze video geeft professor Johan Verbraecken (slaapkliniek, UZ Antwerpen) enkele tips toch goed te kunnen slapen tijdens deze warme nacht.