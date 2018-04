Met 3 generaties samen op reis

Almaar meer gezinnen maken van hun vakantie een ultiem familiemoment. Met verschillende generaties gaan ze samen op reis, gaan ze samen de zon opzoeken, en touroperators spelen daar graag op in. VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens ging in Gran Canaria kijken hoe dat in zijn werk gaat.

Voor veel ouders is het gemakkelijk dat de grootouders ook even op de kinderen kunnen letten. Maar het is vooral een manier om nog eens wat quality time met elkaar te hebben, klinkt het.

Reisorganisatoren zien het ook steeds vaker gebeuren dat drie generaties samen op vakantie gaan. En ze spelen daar ook steeds meer op in. Door familiekamers die met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld.