Mestkar spuit lading in het rond

In het West-Vlaamse Klerken, een deelgemeente van Houthulst, heeft een mestkar zijn lading in het rond gesproeid. Gevels en geparkeerde wagens zijn besmeurd.

De kar reed van de Smissestraat over de Dorpsstraat naar de Ooievaarsstraat. In die straten ligt de hele rijbaan vol smurrie.

De brandweer is intussen ter plaatse om de smurrie op te ruimen. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe het voorval kon gebeuren.

Tweede keer

Het is al de tweede keer in korte tijd dat de straten van Klerken besmeurd raken met mest. Vorige maand waren de inwoners van de Dorpstraat al aan de beurt. Ook hun straat werd volledig besmeurd met mest.

Een week eerder was ook Koekelare al aan de beurt. Het ventiel van een tractor sprong er open door schokken op de betonnen baan. Gevolg? Over een afstand van vijfhonderd meter werd vloeibare mest de straat in geworpen. Tientallen huizen en enkele auto’s raakten besmeurd.

