Mestkar lekt: Straat en huizen besmeurd

De inwoners van de Catstraat in Koekelare zitten in de shit. Letterlijk dan. Een mestkar die een uur geleden in de straat passeerde, kreeg af te rekenen met een defect. Het ventiel van de tractor sprong open door schokken op de betonnen baan. Over een afstand van vijfhonderd meter werd vloeibare mest in de straat geworpen. Tientallen huizen en enkele auto’s zijn besmeurd met de mest.

In temperaturen die flirten met de 30 graden dreigt de mest snel aan te koeken op straat en huizen. De brandweer is daarom met veel water ter plaatse om de mest weg te spoelen. Eerst worden de gevels en auto’s gevrijwaard. De mest wordt op straat gespoten en daar met water verdund. Bewoners helpen waar ze kunnen.

Tot 25.000 water nodig

De opruimwerken zullen nog enkele uren duren en de brandweer zal ongeveer 20.000 tot 25.000 liter water nodig hebben om de mest te verwijderen. Dat water wordt ter plaatse genomen vanuit putjes op straat.