Mens heeft maximale lengte bereikt

Het lijkt erop dat de mens zijn maximale lengte heeft bereikt. Zowel mannen als vrouwen zijn de afgelopen jaren groter geworden door betere voeding en meer welvaart. Maar de volgende generaties zullen allicht niet meer groter worden, zeggen onderzoekers.

De Belgen horen bij de langste mensen ter wereld. Met een gemiddelde lengte van 1.82 meter zijn onze mannen de op één na grootste. Alleen de Nederlandse mannen zijn nog groter.

Belgische vrouwen zijn iets kleiner dan de mannen. Ze zijn gemiddeld 1.65 meter lang. In honderd jaar tijd is de Belgische man vijftien centimeter gegroeid, de Belgische vrouw werd tien centimeter groter.

Niet meer groeien

Uit onderzoek blijkt nu dat we onze maximale lichaamslengte hebben bereikt en dus gestopt zijn met groeien. “De lichaamslengte is in grote mate genetisch bepaald, waardoor het logisch is dat je even groot wordt als je ouders“, zegt professor aan de UGent Wim Derave. “Vroeger was dat niet zo omdat de ouders minder welvaart kenden en minder toegang hadden tot goede voeding in tegenstelling tot hun kinderen, waardoor de kinderen groter werden dan hun ouders.”

Dat we onze maximale lengte bereikt hebben, is niet zozeer een slechte zaak. Hoe groter we worden, hoe zwaarder onze rug belast wordt en hoe harder ons hart moet pompen.