Voor het eerst kunnen kersverse moeders, die borstvoeding geven, melk afkolven op Pukkelpop. Zeker twintig mama’s bezochten gisteren de stand van Hogeschool UCLL op de Pukkelpopweide.

Het is voor jonge moeders belangrijk de productie van de moedermelk op peil te houden en dankzij de ‘Milk and Boobs Bar’ is dit perfect mogelijk. De vrouwen krijgen nadien de keuze: de melk gekoeld meenemen naar huis of ze achterlaten.