Meisje start petitie voor veilig kruispunt

Een meisje van twaalf uit Lauwe in West-Vlaanderen is een petitie gestart omdat ze een kruispunt aan haar huis te gevaarlijk vindt. Ze is een tijdje geleden bijna aangereden. Ze hoopt dat veel mensen de petitie ondertekenen, zodat ze aan de burgemeester kan gaan vragen om het kruispunt snel veiliger te maken.

Zoë moet elke dag het kruispunt over op weg naar school. Onlangs werd ze zelfs bijna aangereden. “Ik stond al redelijk ver op het zebrapad omdat ik anders de auto's niet goed kon zien”, vertelt ze. “Plots kwam er een auto heel snel aangereden. Ik ben achteruit moeten springen, anders lag ik onder de auto.”

175 handtekeningen

Zoë wil niet wachten tot er een zwaar ongeval gebeurt. Ondanks haar jonge leeftijd is ze een petitie gestart op het internet. Al 175 mensen hebben de petitie ondertekend. Ze hoopt op nog veel meer handtekeningen, want ze wil de petitie afgeven aan de burgemeester.

Maatregelen

De burgemeester van Menen laat weten dat Zoë welkom is voor een gesprek. Ze geeft toe dat dit kruispunt gevaarlijk is, maar er zijn al plannen om het veiliger te maken, zegt ze. Zo komen er lichtgevende zebrapaden, en er komt ook een fietspad, met palen afgescheiden van de weg.