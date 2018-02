Meisje overleden na aanrijding vrachtwagen

Op de Antwerpsesteenweg in Oostakker, bij Gent, is deze ochtend een dodelijk ongeval gebeurd. Een 16-jarig meisje op de fiets werd er gegrepen door een trekker, een vrachtwagen zonder lading. Ze was op slag dood. "Volgens de eerste vaststellingen had de vrachtwagenbestuurder het meisje moeten opmerken", zegt An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen aan VTM NIEUWS. In tegenstelling tot wat eerst gedacht werd, gaat het dus niet om een dodehoekongeval.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideesstraat in Sint-Amandsberg. De fietser kwam onder de vrachtwagen terecht en overleefde het ongeval niet. De identiteit van het slachtoffer wordt nog niet vrijgegeven omdat de familie nog op de hoogte moet worden gebracht. Het gaat om een meisje dat geboren is in 2001.

"Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige reed het meisje op het fietspad en had de vrachtwagenbestuurder haar moeten opmerken", zegt An Schoonjans van het Oost-Vlaamse parket aan VTM NIEUWS. "Het gaat dus niet om een dodehoekongeval."

Ondelijkheid over voorrangsregels

De fietser reed rechtdoor terwijl de vrachtwagenbestuurder rechts wou afslaan. Het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur is ingetrokken. Het gaat om een 51-jarige man. Het kruispunt, dat vlak aan de op- en afrit van de R4 ligt, staat bekend omdat er veel onduidelijkheid is bij bestuurders over de voorrangsregels.